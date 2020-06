Suspeito alemão teria dito que sabia destino da menina Madeleine McCann

(foto: Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP)

O cidadãoque se tornoudoda britânicaMcCann teria entrado no radar dos investigadores em 2017, após ter se gabado com um amigo de que sabia o que havia acontecido com a menina., 43 anos, cumpre pena napelode umaamericana e também já tem condenações porcontra. Segundo a imprensa britânica, em 2017, ao assistir em um bar a uma reportagem sobre os 10 anos de desaparecimento de, teria dito a um amigo que sabia o que acontecera com ela.Na ocasião, ele também teria mostrado ao mesmo homem umdo estupro da americana de 72 anos, crime ocorrido em Portugal, em 2005, e pelo qual Bruckner cumpre pena em umaalemã, após ter sido capturado pela polícia italiana em Milão, em 2018.também investiga a suposta ligação do suspeito com ode outra menina, em 2015, na Alemanha. Maddie desapareceu durante uma viagem à Praia da Luz, em Portugal, 10 dias antes de completar quatro anos de vida.Naquela fatídica noite, os pais da menina, Kate e Gerry, saíram para jantar com amigos em um restaurante no hotel e deixaram Madeleine no quarto com os irmãos gêmeos, Sean e Amelie, então com dois anos. Quando voltaram, ela tinha sumido.Ossempre suspeitaram de um, e as primeiras investigações tinham como suspeito um cidadão britânico-português que morava perto do hotel. Depois, adesconfiou que os próprios pais tivessem ocultado o corpo da menina após ela ter morrido acidentalmente, hipótese já descartada.Já se sabe que Bruckner vivia nana época do desaparecimento, mas o paradeiro de Maddie continua sendo um mistério, apesar da onda de comoção que tomou conta do mundo. (ANSA)