Caso Madeleine McCann: alemão aparece como suspeito do rapto

Às vésperas de seu aniversário de 4 anos,Madeleine McCann desapareceu em um resort no Algarve (foto: Dilvulgação)

A polícia identificou um detento alemão como principal suspeito do rapto da menina, em Portugal, há 13 anos. A conclusão foi possível após um apelo internacional por informações, no aniversário de 10 anos do caso, em 2017, que gerou uma nova onda de informações e permitiu o cruzamento de bancos de dados de. O homem branco, de 43 anos e identidade não revelada, cumpre pena por outro crime.





De acordo com o jornal britânico The Guardian, pesam sobre o suspeito provas de que ele estava nas proximidades do, na Praia da Luz, na noite de 3 de maio de 2007.A localização foi possível graças a uma ligação telefônica finalizada cerca de uma hora antes do horário registrado deA polícia divulgou os números de telefone envolvidos na questão, bem como informações de uma van de acampamento e um veículo, que teriam sido usados pelo homem.De acordo com as autoridades, as chamadas foram realizadas entre os telefones +351 91273-0680 e 351 91651-0683, mas não há certeza de que a segunda pessoa envolvida na ligação esteja relacionada ao crime.Investigadores alemães descobriram que o suspeito morou no Algarve entre 1995 e 2007 e que, além de trabalhar na região, havia cometido vários crimes, como roubos a hotéis e apartamentos.Uma equipe decontinua envolvida na investigação, que já custou- o equivalente a quase R$ 63 milhões, e já ouviu mais deA condução ainda é considerada na área de desaparecidos, não deEm 2008, achegou a dar o caso por encerrado, reabrindo-o cinco anos depois, porém, ainda sem sucesso.

Relembre o caso

Madeleine McCann protagoniza um dos grandes mistérios policiais de Portugal, em um crime até hoje não solucionado. Às vésperas de seu, a garota dormia com os irmãos mais novos no quarto do hotel, enquanto os pais, Kate e Gerry McCann, jantavam num restaurante da região, quando teria sido raptada.Ela teria completadoem 12 de maio.