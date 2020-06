Bélgica reabrirá suas fronteiras aos países europeus em 15 de junho

A Bélgica reabrirá a partir de 15 de junho suas fronteiras aos viajantes de trinta países europeus, uma semana depois da reabertura de restaurantes, anunciou a primeira-ministra, Sophie Wilmès, nesta quarta-feira (03).

"Cada país decidirá sobre a abertura de suas próprias fronteiras, com as condições que desejar", afirmou Wilmès, ao anunciar a reabertura do país aos seus parceiros da União Europeia (UE), Reino Unido, Liechtenstein, Suíça, Noruega e Islândia.

Nas viagens de países não pertencentes à UE e do espaço de livre circulação europeu Schengen, a Bélgica se adaptará ao que for decidido à nível do bloco, cujas fronteiras exteriores permanecem atualmente fechadas aos viajantes não essenciais.

A Bélgica, onde foram registrados até agora mais de 9.500 mortos pelo coronavírus, iniciou em maio um desconfinamento gradual após quase dois meses de confinamento.