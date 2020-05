Espanha flexibilizará quarentena a partir desta segunda

País iniciou o processo de desconfinamento em 11 de maio. Ele é dividido em várias fases, que à princípio durarão até o final de junho (foto: Gabriel Bouys/AFP)

A Espanha ampliará o seu desconfinamento a partir da próxima segunda-feira (1º), e 70% da população poderá ir a restaurantes ou à piscina, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (28).





O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências da Saúde, Fernando Simón, afirmou em entrevista coletiva que a evolução dos dados é "muito boa", apesar de "pequenos surtos" de contágio que estão "muito controlados".

Nas últimas 24 horas, foram registradas 38 novas mortes e 182 casos. Os totais são revisados constantemente para evitar duplicidades. No país, o balanço é de 27.119 mortes e 237.906 casos confirmados por testes do tipo PCR.

A Espanha iniciou o processo de desconfinamento em 11 de maio. Ele é dividido em várias fases, que à princípio durarão até o final de junho.

A partir da segunda, várias áreas do país poderão passar para a fase 2, que permite o uso de piscinas (com capacidade limitada) e praias, onde deve ser mantida uma distância de ao menos dois metros entre cada pessoa ou grupo.

Poderão passar à fase 2 a Andaluzia e a Comunidade Valenciana, além de grande parte da Catalunha e dos arquipélagos das Ilhas Canárias e Baleares, anunciou o Ministério da Saúde.

Cerca de 70% dos espanhóis passarão para essa fase, que também inclui a reabertura de cinemas, teatros e salões para shows, com a capacidade reduzida a um terço, e cujos shopping centers limitarão a 40% a capacidade para poder entrar no seu espaço.

Na segunda fase, pode-se também comer dentro de bares e restaurantes, e não apenas nos terraços, como na fase 1.

Um terço da população continuará na fase 1 (cada fase dura pelo menos quinze dias), principalmente em Madri e Barcelona, os principais focos da doença no país.

As menores ilhas, as Canárias e Baleares, poderão passar para a fase 3. Essa etapa autoriza entre outras coisas a reabertura de boates, com capacidade limitada a um terço.