Trump assina decreto voltado para companhias de mídias sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto voltado para companhias de mídias sociais, no fim da tarde desta quinta-feira. Em declarações na Casa Branca, Trump afirmou que era preciso defender a liberdade de expressão. "Um pequeno grupo de companhias de mídias sociais controla uma grande parcela de toda a comunicação pública e privada", disse ele a repórteres.



Trump tem criticado o Twitter, após a rede social ter colocado nesta semana um alerta de notícia falsa em uma mensagem do presidente americano sobre supostas fraudes eleitorais nos EUA. Segundo a Casa Branca, o decreto busca "combater a censura online das corporações de tecnologia, incluindo as plataformas de mídias sociais".



O presidente americano afirmou que essas plataformas têm um poder não controlado para "censurar, restringir, editar, moldar ou alterar virtualmente todas forma de comunicação entre cidadãos privados e grandes grupos do público".