Twitter classifica como enganosos tuítes de Trump, que reclama de interferência

Os tuítes do presidente alegaram, sem evidências, que a votação por correio levaria à fraude eleitora (foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

"Estes tuítes contêm informações potencialmente enganosas sobre o processo de votação e foram marcadas para oferecer um contexto adicional sobre a votação pelos correios", indicou um porta-voz da rede social, explicando uma medida inédita para esta rede social, acusada de ser branda em suas normas com o mandatário.

Debaixo dos tuítes, a rede social publicou o link: "obtenha informação sobre votações por correio", e o mesmo levava os usuários a, citando uma informação de vários veículos de comunicação, entre eles CNN e Washington Post.

"Trump afirmou falsamente que as cédulas de votação por correio levariam a eleições fraudulentas", diz o alerta.

"No entanto, os verificadores dizem que não há evidência de que as cédulas por correio estejam relacionadas com a fraude eleitoral".

O presidente voltou a recorrer à rede social para reclamar que "o Twitter interfere agora nas presidenciais de 2020" após a inclusão do alerta.

Trump atribuiu os tuítes enganosos à Califórnia, afirmando sem fundamento que qualquer um que more no estado receberá cédulas quando, na verdade, as mesmas são enviadas a eleitores registrados, segundo o alerta.

Os tuítes violaram uma política ampliada recentemente pelo Twitter, informou a empresa com sede em San Francisco.

"Ao servir à conversação pública, nosso objetivo é facilitar a busca de informação confiável no Twitter e limitar a propagação de conteúdo potencialmente nocivo e enganoso", disseram o chefe de integridade, Yael Roth, e o diretor de políticas globais, Nick Pickles, quando houve a mudança.

O candidato democrata à Presidência, o ex-vice-presidente Joe Biden, disse em entrevista à CNN que o Twitter e outras redes sociais devem "dizer que não é correto" quando são emitidas declarações enganosas.