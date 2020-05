Grandes veículos de comunicação suspendem cobertura jornalística no Palácio da Alvorada

AN

(foto: Reprodução/Youtube)

Os maiores grupos de comunicação do Brasil anunciaram na noite desta segunda-feira (25) que suspenderam a cobertura diária do presidente Jair Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada por falta de segurança para seus profissionais.







Chamado informalmente de "cercadinho", o local reunia tanto os profissionais de comunicação como alguns apoiadores do presidente. Diariamente, no entanto, jornalistas, repórteres, fotógrafos e cinegrafistas eram alvo de xingamentos de todos os tipos dos bolsonaristas.



Em vários momentos, o próprio Bolsonaro foi ofensivo com os profissionais, inclusive mandando alguns jornalistas "calarem a boca" ao fazerem questionamentos.



Tanto a Folha como a Globo informaram ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) sobre a suspensão da cobertura e questionaram a falta de segurança no local. Em carta, o Grupo Globo afirma que as "agressões vêm crescendo".



"São muitos os insultos e os apupos que os nossos profissionais vêm sofrendo dia a dia por parte dos militantes que ali se encontram, sem qualquer segurança para o trabalho jornalístico", diz parte da nota enviada ao GSI. (ANSA)