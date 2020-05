Coronavírus faz mais de 325 mil vítimas em todo o mundo

Foram registradas 169.671 mortes na Europa (foto: Divulgação/ AFP)

deixou mais de 325.000 mortos no mundo, dois quartos deles nae nos, desde o seu surgimento em dezembro do ano passado na, segundo um balanço feito pela AFP com base em dados oficiais nesta quarta-feira às 15H00.

No total foram contabilizadas 325.003 óbitos no mundo, de 4.939.642 casos de contágios. Foram registradas 169.671 mortes na Europa (1.944.207 casos), o continente mais afetado. Os EUA foram o país com maior número de mortos (92.387), à frente do Reino Unido (35.704), Itália (32.330), França (28.132) e Espanha (27.888).