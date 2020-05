O presidente francês Emmanuel Macron "está disposto a ir a Camp David se as condições sanitárias permitirem" participar da cúpula do G7 que o presidente Donald Trump considera convocar, em vez da videoconferência planejada, anunciou o Palácio do Eliseu nesta quarta-feira(20).

"O G7 é uma grande data internacional", acrescentou a presidência francesa, depois que o governo dos Estados Unidos informou uma ligação telefônica nesta quarta-feira entre Trump e Macron.