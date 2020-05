Federação Italiana amplia temporada de futebol até 20 de agosto

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta quarta-feira que a temporada vai durar até o dia 20 de agosto, na esperança de concluir todos os campeonatos profissionais (Serie A, B e C).

"A FIGC confirma sua disposição de retomar e encerrar competições profissionais nacionais, estabelecendo 20 de agosto como o prazo para concluir as competições de Serie A, B e C", escreveu a federação em um comunicado.

O início da próxima temporada está marcado para o dia 1º de setembro.

Todos os campeonatos foram descontinuados na Itália em 9 de março devido à disseminação da pandemia de coronavírus.

Na terça-feira, o governo aprovou o retorno dos treinos coletivos para clubes de futebol profissional, para que a Serie A pudesse ser disputada novamente em meados de junho.

Em seu comunicado divulgado na quarta-feira, a federação especificou que antes da retomada do campeonato vai definir as regras aplicáveis no caso de uma nova suspensão vinculada à COVID-19.

Nesse caso, a federação optaria por "breves fases" de playoff "para definir os resultados das competições, com promoções e rebaixamentos".

A federação também estabelecerá regras em caso de suspensão definitiva da atual temporada", que incluirá rebaixamentos e promoções em todos os casos".

Por outro lado, a FIGC encerrou todos os campeonatos amadores, incluindo os femininos até a Serie B. O futuro da primeira divisão, a Serie A, será decidido "nos próximos dias".