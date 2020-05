Primeiro voo Emirados-Israel leva ajuda a palestinos contra a COVID-19

Um voo com material médico, o primeiro do tipo anunciado publicamente, decolou nesta terça-feira (19) dos Emirados Árabes Unidos rumo a Israel, com ajuda aos palestinos para o combate à pandemia do novo coronavírus.

"Em 19 de maio, a Etihad Airways fez um voo de carga humanitário entre Abu Dabi e Tel Aviv para fornecer material médico aos palestinos", informou um porta-voz da empresa aérea de Abu Dabi, capital dos Emirados.

"O voo não tinha passageiros a bordo", afirmou em comunicado.

A entrega de "14 toneladas de suprimentos médicos urgentes" busca "apoiar os esforços para conter a propagação da pandemia da COVID-19 e seu impacto nos territórios palestinos ocupados", afirmou a agência de notícias oficial WAM dos Emirados.

"O auxílio inclui equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento médico, incluindo 10 respiradores", acrescentou, especificando que esta operação foi realizada em colaboração com a ONU.

Jordânia e Egito são os únicos países árabes que reconheceram Israel, que tem se aproximado dos Estados do Golfo nos últimos meses como resultado de sua inimizade comum contra o Irã, principalmente por meio de eventos esportivos e culturais.