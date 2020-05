Indignação nos EUA por assassinato de outro homem negro desarmado

Políticos, celebridades e usuários das redes sociais subiram o tom para exigir a prisão de dois homens brancos acusados de matar com arma de fogo um homem negro, que era corredor e estava desarmado, no estado da Geórgia.

Ahmaud Arbery, de 25 anos, foi morto a tiros no último 23 de fevereiro enquanto corria em um dia ensolarado em Brunswick. O caso ganhou repercussão nesta semana com a divulgação de um vídeo de 28 segundos com imagens do ataque, captadas por um telefone celular.

Na gravação pode-se ver Arbery correndo em uma rua residencial e se aproximando de uma caminhonete branca que está estacionada do lado direito, com a porta do motorista aberta e um homem parado atrás.

Quando Arbery passa do veículo, encontra outro homem, este armado com uma espingarda. Uma briga se inicia e, enquanto o corredor e esse homem lutam, o homem negro é baleado e em seguida recebe um segundo tiro.

Os dois homens brancos foram identificados pela polícia como Travis McMichael, de 34 anos, e seu pai, Gregory McMichael, de 64 anos.

De acordo com o relatório da polícia, McMichael Jr. disse à polícia que acreditava que Arbery era suspeito de uma série de assaltos na área e que no dia do tiroteio, enquanto estava no pátio da sua casa, viu o jovem negro na rua.

McMichael disse que entrou em casa, pegou a sua Magnum.357 e seu filho pegou a espingarda, e saíram para ir atrás de Arbery. Quando o alcançaram, McMichael saiu do caminhão com a espingarda, e Arbery começou a "atacá-lo violentamente", disse o pai, segundo o relatório policial.

O pai, segundo contou, viu o filho disparar duas vezes em Arbery.

Depois que o vídeo viralizou, um promotor da Geórgia disse na última terça-feira que um grande júri será formado para definir se há motivos para pai e filho se tornarem réus. Nenhum deles foi preso.

Em todo o país, políticos e celebridades expressaram indignação e pediram que os homens fossem processados.

"O vídeo é claro: Ahmaud Arbery foi assassinado a sangue frio. Meu coração está com a família dele, que merece justiça e a merece agora", escreveu Joe Biden, o candidato democrata à presidência, na última quarta-feira à noite.

"#ahmaudarbery foi morto por dois homens brancos, FILMADO, e os caras não foram presos. Vamos lá pessoal", disse a atriz Zoë Kravitz no Instagram, com uma mensagem compartilhada por celebridades como Billie Eilish e Kylie Jenner.

Alguns compararam esse caso ao assassinato de outro jovem negro desarmado, Trayvon Martin, morto a tiros por um guarda na Flórida, em 2012.

"Somos literalmente caçados TODOS OS DIAS / A CADA MOMENTO que deixamos o conforto das nossas casas", disse o jogador de basquete LeBron James no Instagram.