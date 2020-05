Mortes no mundo pelo novo coronavírus passam de 250 mil

Os Estados Unidos, que representam um terço dos casos de coronavírus no mundo, provavelmente vão superar a marca de 100.000 mortos (foto: Jewel SAMAD / AFP )

causou mais deno mundo,, desde seu aparecimento na China em dezembro, segundo contagem estabelecida pela AFP a partir de fontes oficiais na segunda-feira (4) às 22h30 GMT (19h30 de Brasília).

Foram registradas no total 250.203 mortes no mundo todo (de 3.570.093 casos), incluindo 145.023 na Europa (1.572.178 casos), o continente mais afetado. Os Estados Unidos são o país com mais vítimas fatais (68.689), à frente da Itália (29.079), Reino Unido (28.734), Espanha (25.428) e França (25.201).

Esta contagem é realizada usando dados compilados pelos escritórios da AFP com autoridades nacionais competentes e informação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido a correções das autoridades ou à publicação tardia de dados, as cifras de aumento de 24 horas podem não coincidir exatamente com as publicadas no dia anterior.

Os Estados Unidos, que representam um terço dos casos de coronavírus registrados no mundo, provavelmente vão superar a marca de 100.000 mortos por COVID-19 no começo de junho, segundo múltiplos modelos epidemiológicos.

Segundo a OMS, só a descoberta de uma vacina ou uma cura permitirá pôr fim à pandemia que paralisa a economia mundial.