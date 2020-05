Vacina italiana bloqueia novo coronavírus em ratos

AN

Ilustração do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA mostra ataque do coronavírus a células humanas (foto: EPA/divulgação)

Em meio à corrida mundial em busca de uma imunização contra o novo coronavírus, uma vacina italiana conseguiu produzir anticorpos capazes de neutralizar o Sars-CoV-2 em ratos.





SAIBA MAIS 06:07 - 04/05/2020 Desenvolver vacina contra o coronavírus pode levar anos, diz ministro alemão

20:49 - 03/05/2020 EUA terão vacina contra COVID-19 ainda este ano, diz Donald Trump

19:01 - 03/05/2020 Europa apoiam campanha para financiar vacina contra o coronavírus testes são feitos pela empresa romana de biotecnologia Takis e acontecem nos laboratórios de virologia do Instituto Lazzaro Spallanzani, referência em doenças infecciosas na Itália. "Os resultados obtidos até agora são encorajadores e muito além das expectativas. Após uma única dose, os ratos desenvolveram anticorpos que podem bloquear a infecção do vírus Sars-CoV-2", disse o CEO da Takis, Luigi Aurisicchio. Ossão feitos pela empresa romana deTakis e acontecem nos laboratórios dedo Instituto Lazzaro Spallanzani, referência emna Itália. "Os resultados obtidos até agora são encorajadores e muito além das expectativas. Após uma única dose, os ratos desenvolveram anticorpos que podem bloquear a infecção do vírus Sars-CoV-2", disse o CEO da Takis, Luigi Aurisicchio.





O estudo começou com cinco candidatas a vacina, das quais duas obtiveram resultados melhores. "Já havíamos constatado a quantidade de anticorpos induzida, agora vimos que os anticorpos conseguem bloquear o vírus. O próximo passo é entender quanto tempo dura a resposta imunológica", acrescentou Aurisicchio.





Todas as candidatas se baseiam em uma tecnologia chamada eletroporação, que consiste em um impulso elétrico no músculo para aumentar a permeabilidade das membranas celulares. Elas foram obtidas a partir de materiais genéticos correspondentes a diferentes partes da proteína "spike", que o vírus utiliza para agredir as células e se multiplicar.





A expectativa é de que os testes em humanos comecem no segundo semestre de 2020. A Itália é um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, com 210,7 mil casos e 28,9 mil mortes. (ANSA)