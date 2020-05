Europa apoiam campanha para financiar vacina contra o coronavírus

Mais de oito nações investem em pesquisas para tentar encontrar vacina contra o novo coronavírus (foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Os líderes europeus apoiaram a iniciativa de Bruxelas de arrecadar 7,5 bilhões de euros para encontrar uma. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esboçou na sexta-feira (01/05) o plano de captação de recursos para. Uma conferência on-line sobre o assunto será realizada nesta segunda-feira (04/05).

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte; O presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, apoiaram a iniciativa em uma carta aberta publicada nos jornais neste fim de semana. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, também assinaram a carta, na qual os líderes expressaram seu apoio à Organização Mundial da Saúde (OMS), que os Estados Unidos têm criticado fortemente por sua gestão de crises.

Os recursos arrecadados "estimularão uma cooperação global sem precedentes entre cientistas e reguladores, indústria e governos, fundações e profissionais de saúde", disseram os líderes. No entanto, eles também alertaram que será necessário mais dinheiro para fabricar e distribuir medicamentos "disponíveis, acessíveis e acessíveis" em todo o mundo para tentar conter o vírus Sars-CoV-2. "Se pudermos desenvolver uma vacina produzida pelo mundo, para todo o mundo, este será um bem público global único para o século 21", acrescentaram.

Urgência para agilizar vacina

Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Noruega, Arábia Saudita e a Comissão Europeia sediarão a conferência juntos, que faz parte de uma campanha internacional de vários meses para arrecadar fundos, antes da Cúpula Mundial de Vacinas em 4 de junho.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que está em tratamento intensivo há 10 dias no COVID-19, disse que encontrar tratamento é "o esforço compartilhado mais urgente de nossas vidas". Johnson confirmará a promessa do Reino Unido, que, segundo ele, investirá 388 milhões de libras (cerca de 441 milhões de euros) em pesquisa, teste e tratamento de vacinas, dentro do pacote de 744 milhões de libras (847 milhões de euros) para a luta global contra o vírus.

"Quanto mais unirmos forças e compartilharmos nossa experiência, mais cedo nossos cientistas terão sucesso. A corrida para descobrir uma vacina não é uma competição entre países, mas um esforço comum, o mais urgente de nosso tempo", afirmou Johnson. Centenas de trabalhos de pesquisa estão em andamento em todo o mundo para encontrar uma vacina, a única maneira possível de retornar ao "normal", de acordo com a ONU.

Na quinta-feira (30/04), o laboratório farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou uma colaboração com a Universidade de Oxford, pela qual empresa farmacêutica fabricará e distribuirá mundialmente uma possível vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela universidade.