Sebastião Salgado lança manifesto por proteção de povos indígenas contra COVID-19

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado enviou uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro, assinada por celebridades como Brad Pitt e Madonna, pedindo "medidas urgentes" para salvar os povos indígenas da Amazônia da pandemia de coronavírus.

"Os povos indígenas do Brasil enfrentam uma séria ameaça à sua própria sobrevivência com o surgimento da pandemia do COVID-19", diz a carta, apoiada por uma petição online que até agora reuniu cerca de 50.000 assinaturas.

O fotógrafo de 76 anos ganhou vários prêmios internacionais. Em seu trabalho mais recente, retratou povos da Amazônia.

"Cinco séculos atrás, esses grupos étnicos foram dizimados por doenças trazidas por colonizadores europeus", lembra a carta, assinada por uma lista de celebridades, incluindo Paul McCartney, Richard Gere e Meryl Streep.

"Hoje, com esse novo flagelo se espalhando rapidamente por todo o Brasil", o povo indígena da Amazônia "pode desaparecer completamente, pois não tem como combater o COVID-19".

As estrelas aparecem em um vídeo do diretor brasileiro Fernando Meireles, que mostra Salgado pedindo a Bolsonaro que ponha um fim à intromissão econômica na vida dos povos da Amazônia e que "garanta sua proteção".