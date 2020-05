Papa Francisco nomeia brasileiro dom Ilson Montanari vice-camerlengo

O papa Francisco nomeou nesta sexta-feira (1º) o brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, secretário da Congregação dos Bispos, como vice-camerlengo da Santa Romana Igreja.









O camerlengo e o vice-camerlengo desempenham uma função administrativa que só ganha importância no caso da morte ou da renúncia de um Pontífice, como foi o caso de Bento XVI.



Nesse caso, são responsáveis por gerenciar o Vaticano e, com a participação dos cardeais, marcam a data do funeral e fazem a convocação do conclave para a escolha de um novo papa. (ANSA)