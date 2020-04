Ford prevê US$ 5 bi em perdas por coronavírus no 2T

A Ford advertiu nesta terça-feira que a pandemia de coronavírus vai provocar um prejuízo de cerca de 5 bilhões de dólares nos próximos três meses, após ter deixado uma perda de US$ 2 bi no primeiro trimestre.

As medidas de isolamento e distanciamento social para deter a propagação da covid-19 levaram ao fechamento das fábricas de automóveis nos EUA a partir de 17 de março.

Apesar do início da retomada da atividade em alguns estados americanos, a Ford prevê um prejuízo operacional de 5 bilhões de dólares no segundo trimestre, diante da esperada queda das vendas em todas as áreas geográficas.

Os resultados finais "poderão ser diferentes das previsões, devido aos riscos, incertezas e outros fatores", adverte o grupo.

Após descontar impostos e outros custos, a Ford registrou um prejuízo líquido trimestral de 2 bilhões de dólares, segundo números do grupo apresentados em abril.

O faturamento caiu 15%, a 34,3 bilhões de dólares, com recuo de 12,5% na vendas, inferior à previsão de 21% realizada em fevereiro.