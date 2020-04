UE celebra permanência da Argentina em acordo comercial com o bloco

A União Europeia (UE) celebrou nesta terça-feira que a Argentina continuará com o processo do acordo de livre- comércio entre o Mercosul e o bloco europeu, apesar de ter decidido se afastar do grupo em futuras negociações comerciais diante da incerteza econômica devido à pandemia de coronavírus.

"A UE congratula-se com o contínuo compromisso da Argentina com o Acordo de Associação UE-Mercosul e mantém seu firme compromisso de que o Acordo entre em vigor o mais rápido possível", disse em uma declaração uma porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

O texto acrescenta que o acordo entre o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e a UE "desempenhará um papel importante para impulsionar a relação de cooperação" necessária para "enfrentar a crise imediata" e ajudar na "recuperação econômica de ambos os lados do Atlântico".

"A crise do coronavírus demonstra que a solidariedade, o comércio aberto e a cooperação multilateral baseada em regras são o único caminho para a recuperação. É crucial se concentrar em uma agenda positiva para fortalecer o futuro diálogo político, cooperação e intercâmbio econômico entre o Mercosul e a UE", acrescentou.

Na sexta-feira, a Argentina decidiu se retirar do Mercosul em futuras negociações de livre-comércio para grupos com países como Coreia do Sul, Cingapura, Canadá e Índia, dada a incerteza dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia.

No entanto, o país confirmou que continuará com o processo de implementação do acordo com a UE, aprovado no ano passado pelos dois blocos, mas que aguarda a ratificação parlamentar de cada um dos países.