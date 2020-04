Comunicado do Business Wire :VELO3D

O inovador de fabricação digital VELO3D anunciou hoje que levantou US$ 28 milhões em uma rodada de financiamento da Série D. Novos investidores Piva e a TNSC se juntou à rodada, juntamente com os investidores existentes Bessemer Investment Partners, Playground e Khosla Ventures. Isso eleva o financiamento total da VELO3D para US$ 138 milhões.

"Com a solução integrada VELO3D do software avançado de pré-impressão Flow?, da impressora Sapphire? e do software de gerenciamento de qualidade Assure?, as empresas podem finalmente se libertar das restrições dos processos de fabricação de aditivos metálicos existentes", afirma Benny Buller, fundador e CEO da VELO3D. "Clientes de setores como aeroespacial, petróleo e gás e geração de energia agora conseguem qualidade de peças para suas aplicações críticas, com níveis de desempenho que antes não eram possíveis com a impressão 3D em metal".

A VELO3D planeja usar o novo capital para expandir seu portfólio de produtos para incluir mais opções de máquinas, ligas compatíveis e recursos aprimorados de software e hardware. A empresa prevê que a injeção de capital novo os ajudará a alcançar rentabilidade sustentável até meados de 2022.

A Piva é o maior investidor da nova rodada e tem uma forte herança nos mercados industriais, pois conta com o apoio da PETRONAS, da Malásia, uma das maiores empresas de energia do mundo.

"A VELO3D está revolucionando a maneira como pensamos na fabricação avançada hoje", disse Ricardo Angel, CEO e sócio-gerente da Piva. "Ficamos impressionados com Benny, a equipe e sua tecnologia inovadora que terão um impacto significativo no projeto e na fabricação eficientes de componentes mais complexos, anteriormente inatingíveis, com tração comercial clara já nos mercados aeroespacial e de aviação. A VELO3D liderará uma nova onda de recursos de fabricação distribuídos mais resilientes para seus componentes mais críticos, que o mundo precisará para garantir a disponibilidade e a pontualidade do produto local, além de mitigar possíveis interrupções futuras no mundo inteiro".

Fundado em 2015, a VELO3D operou em modo furtivo nos primeiros quatro anos e anunciou a disponibilidade da impressora Sapphire em 2019. Nesse primeiro ano de comercialização, a VELO3D gerou quase US$ 30 milhões em vendas e conquistou sete novos clientes, muitos dos quais colocaram repetir ordens. A VELO3D agora tem uma presença global de clientes que inclui Japão, Coréia e Austrália.

