Médica de Nova York que tratou pacientes com COVID-19 se suicida

Uma médica de Nova York que atendeu pacientes com o novo coronavírus se suicidou em Charlottesville, Virgínia, informou a Polícia em um comunicado.

Lorna Breen, de 49 anos, que chefiava o departamento de emergência do Presbyterian Allen Hospital em Manhattan, que recebeu grande fluxo de pacientes com COVID-19, morreu no domingo por ferimentos autoinfligidos.

Embora não estejam claras as motivações que a levaram ao suicídio, sua família, a polícia e seus colegas sugeriram que sua morte estaria relacionada com o estresse que os trabalhadores sanitários enfrentam no combate à pandemia do novo coronavírus.

A médica se encontrava na Virgínia, onde estava com a família.

"Ela tentou fazer seu trabalho e isso a matou", disse seu pai, Philip Breen, ao jornal The New York Times.

Ele acrescentou que sua filha não tinha antecedentes de problemas de saúde mental e ela mesma tinha se infectado com o coronavírus e se recuperado.

"Os profissionais de saúde e os de primeiros socorros que estão na linha de frente não são imunes aos efeitos físicos ou mentais desta pandemia", disse a chefe de polícia de Charlottesville, RaShall Brackney.

O presidente do colégio americano de médicos de emergência, do qual Breen era integrante, afirmou que sua morte é um lembrete trágico do sofrimento que estão atravessando muitos profissionais de saúde.

"A impossibilidade da situação em muitos dos nossos hospitais nos deixa profundamente feridos", disse William Jaquis.

Mais de 17.300 pessoas morreram por COVID-19 no estado de Nova York, epicentro da pandemia nos Estados Unidos.