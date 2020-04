Kim Jong-un morre após complicações em cirurgia, diz TMZ

Governo da Coreia do Norte ainda não se manifestou sobre o estado de saúde de Kim Jong-un (foto: AFP) Estados Unidos, o líder supremo norte-coreano Kim Jong-un, de 36 anos, morreu na madrugada deste domingo, na Coreia do Norte. O ditador teria falecido após complicações durante uma cirurgia. Segundo o site TMZ, dos, onorte-coreano, de, morreu na madrugada deste domingo, na. O ditador teria falecido após complicações durante uma cirurgia.









Na matéria em que noticia a morte do ditador, porém, o TMZ não cita nenhuma fonte própria e usa somente replicações da imprensa internacional. Horas antes, a revista japonesa Shukan Gendai noticiou que Kim Jong-un estava em estado vegetativo pelo mesmo motivo da possível morte.

Já a agência de notícias sul-coreana Yonhap noticia a ausência do ditador em um evento público de forte apelo neste sábado. O ditador não teria participado da celebração dos 88 anos do Exército Norte-Coreano, o que voltou a colocar o estado de saúde do líder sob desconfiança. O quadro clínico do líder é assunto desde o fim da última semana.





Nenhuma dessas confirmações ainda foram confirmadas pelo governo chinês ou norte-coreano. A última aparição pública de Kim Jong-un foi em 12 de abril deste ano, quando vistoriou aviões militares da Coreia do Norte.