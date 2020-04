A Coreia do Sul continua com números controlados de infecção pelo novo coronavírus no país, com dez novos casos neste sábado, 25. É o oitavo dia consecutivo com menos de 20 novos casos confirmados.



Também não foram aferidos óbitos em decorrência da doença pelo segundo dia consecutivo.



No total, são 10.718 casos de covid-19 na Coreia do Sul, com 240 mortes.