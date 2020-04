Vídeo: Qualidade do ar melhora durante a quarentena

a melhora da qualidade do ar em muitas cidades ao redor do mundo. A principal medida adotada para tentar diminuir o ritmo de contaminação pelo novo coronavírus tem sido o isolamento social e, desde o início da pandemia, atividades industriais paralisadas, assim como alguns segmentos do comércio e do setor de serviços. Nas ruas houve a redução de transportes públicos em circulação e menos pessoas usando carros particulares. O resultado dessa rápida e intensa mudança de comportamento foi





(foto: ESA/NASA) De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 3 milhões de pessoas morrem por causa da poluição a cada ano e 80% das pessoas que vivem em centros urbanos são expostas a uma qualidade do ar que excede os níveis de segurança. Um dos maiores responsáveis por essa poluição é o dióxido de nitrogênio (NO2), liberado principalmente pelos escapamentos de veículos a combustão e por usinas termoelétricas. Os aviões ainda são responsáveis por colocar na atmosfera o monóxido e o dióxido de nitrogênio, resultados da queima do querosene, principal combustível usado na aviação.









Na China, os resultados são ainda mais visíveis. As medidas de restrição adotadas em algumas áreas tiveram o mesmo impacto que a retirada, por exemplo, de 192 mil carros de circulação.





No Brasil, cidades como São Paulo também estão experienciando esse tipo de mudança. Desde o meio de março, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) tem registrado em todas as regiões monitoradas uma qualidade do ar boa para poluentes primários, aqueles emitidos diretamente das fontes poluidoras.

(* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)