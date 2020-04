OMS: quarentena pode ser evitada em muitos quadros, mas é preciso detectar casos

O diretor executivo do Programa de Emergências à Saúde da OMS, Michael Ryan, afirmou durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, que as quarentenas com restrição à circulação das pessoas "podem e devem ser evitadas em muitas circunstâncias". Segundo ele, o problema é relaxar quarentena sem "uma estratégia de saúde forte", que permita se detectar os casos da doença, para que eles sejam isolados e não transmitam mais o vírus.



"A detecção dos casos permite o máximo de proteção com o mínimo de restrições", afirmou Ryan, durante entrevista coletiva da OMS em Genebra.