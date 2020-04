Federer propõe fusão da ATP com a WTA

Roger Federer expressou nesta quarta-feira (22) o desejo, apoiado por Rafael Nadal, de ver a fusão entre a ATP e a WTA, que comandam respectivamente os circuitos profissionais masculino e feminino de tênis, após a pandemia do coronavírus.

"Eu estava pensando... Será que sou o único a pensar que já chegou o momento para que o tênis masculino e feminino se unam e se tornem um?", questionou o suíço em sua conta no Twitter, sobre a fusão da ATP com a WTA.

"Estou totalmente de acordo que seria excelente sair desta crise mundial com a união do tênis masculino e do feminino em uma única entidade", apoiou Nadal, segundo tenista do ranking ATP.

A romena Simona Halep, atual número 2 do mundo no ranking WTA, também expressou apoio à ideia. "Você não é o único", escreveu no Twitter em resposta à mensagem de Federer.

"Não estou falando de fundir as competições na quadra, mas sim as duas entidades dirigentes (ATP e WTA) do tênis profissional masculino e feminino", explicou Federer, atual quarto colocado do ranking.

Sete entidades regem atualmente as diferentes competições do tênis profissional: a ATP, a WTA, a ITF (Federação Internacional), assim como cada um dos torneios de Grand Slam (a Federação Australiana para o Aberto da Austrália, a Federação Francesa para Roland Garros, o All England Lawn Tennis and Croquet Clube para Wimbledon e a Federação Americana para o Aberto dos Estados Unidos).