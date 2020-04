Hidroxicloroquina não mostra benefício contra coronavírus em estudo nos EUA

Estudo não comprovou eficácia da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com o novo coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma pesquisa com hidroxicloroquina – medicamento usado para malária e citado frequentemente pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), como um possível tratamento para coronavírus – não mostrou benefícios desse remédio contra a COVID-19. A conclusão ocorreu em uma pesquisa abrangente em hospitais de veteranos do país, com 368 pacientes.

Houve mais mortes entre aqueles que tomaram ado que entre os que receberam tratamento padrão para a doença, de acordo com os pesquisadores envolvidos na iniciativa. O estudo em âmbito nacional não foi um experimento rigoroso, mas é o mais abrangente até agora a analisar o medicamento, usado sozinho ou acompanhado do antibiótico azitromicina, contra aCerca deque receberam hidroxicloroquina mais o tratamento normal morreram, enquanto as mortes foram deentre aqueles que apenas receberam o tratamento usual.Além disso,morreram, ma a diferença entre esse grupo e aquele que recebeu tratamento padrão não foi considerada grande o suficiente para descartar outros fatores que podem ter influenciado.A pesquisa foi postada on-line pelos pesquisadores e submetida para publicação no New England Journal of Medicine, mas não foi até agora revisado por outros cientistas. Ela foi financiado por bolsas do Instituto Nacional de Saúde e da Universidade da Virgínia.