Em reunião do G20, OMS pede cautela a países no relaxamento de isolamento social

Diretor da OMS pediu cautela a países que cogitam relaxar isolamento (foto: CHRISTOPHER BLACK/AFP)





Durante vídeoconferência com os ministros da Saúde do, grupo das 20 maiores economias do planeta, realizada nesta manhã, oaos países-membros nas decisões de relaxar as medidas de quarentena e isolamento social e pleiteou ajuda para países mais pobres, onde a doença começou a se espalhar."É encorajador que vários países agora estejam planejando como diminuir as restrições sociais, mas é crítico que tais medidas sejam tomadas de maneira escalonada", disse Tedros., é só o começo da próxima fase. É vital que os países eduquem, engagem e empoderem sua população para prevenir e responder rapidamente a qualquer ressurgência do vírus."O mandatário da OMS reiterou que é importante que países só comecem a retomar a normalidade quando. "É necessário garantir que os sistemas de saúde tenham capacidade de absorver qualquer aumento nas infecções."Para Tedros, o próximo passo é garantir a ajuda dos países mais ricos do mundo a regiões como a África, onde o desafio é superar a "falta crítica de equipamentos e entregá-los de forma organizada por conta da sua infraestrutura frágil".