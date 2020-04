Papa Francisco agradece o trabalho da imprensa

O papa Francisco agradeceu neste domingo aos jornalistas depois de celebrar uma missa no Vaticano sem fiéis, durante a qual fez um alerta contra "um vírus ainda pior" que o coronavírus, o "egoísmo".

"Obrigado por seu trabalho. Ao invés de ficar na cama no domingo, vocês trabalham. Obrigado. É importante comunicar", disse o papa apos jornalistas que o aguardavam diante da igreja romana de Santo Spirito in Sassia, muito próxima do Vaticano.

Durante a celebração da missa, o pontífice advertiu contra o "perigo de esquecer os que ficaram para trás".

"O risco é ser atingido por um vírus ainda pior, o do egoísmo e da indiferença", afirmou Francisco.