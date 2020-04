Mais de 160.000 mortes no mundo provocadas pelo coronavírus

(foto: Pixabay)

do novoprovocou a morte de mais de 160.000 pessoas no mundo - quase dois terços na Europa -, desde que surgiu na China em dezembro, segundo um balanço estabelecido às 09H00 GMT (6H00 de Brasília) pela AFP com base em dados de fontes oficiais.

No total, o mundo registrou 160.502 vítimas fatais entre 2.331.318 pessoas contaminadas.

A Europa, com 101.398 mortos e 1.151.820 casos, é o continente mais atingido. Estados Unidos aparecem em primeiro lugar na lista de países mais afetados, com 39.090 mortos, seguido por Itália (23.227), Espanha (20.453), França (19.323) e Reino Unido (15.464).