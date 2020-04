Trump diz que China 'quer muito' que Biden vença eleição americana

O presidente americano, Donald Trump, escreveu há pouco em sua conta no Twitter que a China "quer muito" que o democrata Joe Biden vença as eleições presidenciais americanas, marcadas para novembro. Segundo ele, Biden seria um "alvo fácil".



"A China quer muito o 'Joe Dorminhoco'. Eles querem todos aqueles bilhões de dólares que têm pago de volta aos EUA, e muito mais. Joe é um alvo fácil, o CANDIDATO DOS SONHOS deles!", escreveu Trump.



A mensagem do presidente americano acompanha um retweet da conta de Bryan Dean Wright, ex-membro da CIA e atualmente estrategista político. Em uma sequência de postagens, Wright acusa os chineses de serem os responsáveis pela pandemia da Covid-19. Na postagem retuitada por Trump, Wright afirma que "a América perde se Biden ganhar".



A postagem do estrategista é acompanhada de um link para uma reportagem da revista The New Yorker de julho de 2019, que discute os possíveis danos do escrutínio aos negócios do filho de Biden, Hunter, à candidatura presidencial do pai.



Hunter foi questionado ao longo do ano passado por seus negócios em países como a Ucrânia e a China. Em seu Twitter, Wright afirma que Joe está "comprometido por suas negações constantes sobre a ameaça que a China representa, além dos elos corruptos de sua própria família a Pequim".