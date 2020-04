Paraguai prorroga confinamento por COVID-19 até 26 de abril

Presidente Mario Abdo Benítez anunciou medida nesta sexta-feira (foto: NORBERTO DUARTE/AFP)

O presidente paraguaio Mario Abdo Benítez anunciou nesta sexta-feira (17) que estenderá a quarentena para conter a propagação do novo coronavírus, que deveria terminar no próximo domingo, por mais uma semana.

"Temos feito o que todo mundo está fazendo. Até hoje não há tratamento no mundo, não há vacina no mundo, não há calendário no mundo", disse o presidente no Twitter, esclarecendo que o confinamento pode ser prorrogado por mais tempo.

O novo período de isolamento terminará em 26 de abril, mas o presidente disse que a cada semana a quarentena será estendida ou interrompida.

O Paraguai, onde pelo menos 199 casos de coronavírus foram detectados e oito pessoas morreram, cumprirá 40 dias de confinamento neste sábado, desde que foi estabelecido no último 10 de março, três dias após o primeiro caso positivo ser conhecido.