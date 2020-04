Casos de coronavírus no mundo passam de 2 milhões e especialistas fazem previsão pessimista

AN

(foto: Ina FASSBENDER / AFP)

O número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 2 milhões nesta quarta-feira (15), de acordo com o mapeamento em tempo real feito pela Universidade John Hopkins, dos EUA.









Os países com mais contágios em termos absolutos são Estados Unidos (609,7 mil), Espanha (177,6 mil), Itália (162,5 mil), Alemanha (132,3 mil), França (131,3 mil) e Reino Unido (94,9 mil). A China, onde a pandemia teve início, contabiliza 83,4 mil casos. Já os EUA também lideram em número absoluto de mortes, com 26 mil.





De acordo com o balanço da John Hopkins, foram necessários cerca de três meses para o mundo chegar à marca de 1 milhão de casos, mas apenas 13 dias para dobrar esse número, o que indica que, em termos globais, a pandemia está longe do pico. (ANSA)