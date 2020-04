Coreia do Norte lança projéteis em direção ao Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira vários projéteis que poderiam ser mísseis de cruzeiro em direção ao Mar do Japão, também chamado de Mar do Leste, anunciaram as Forças Armadas da Coreia do Sul.

"A Coreia do Norte disparou vários projéteis suspeitos de ser mísseis de cruzeiro de curto alcance", afirmou o Estado-Maior conjunto das Forças Armadas sul-coreanas em um comunicado.

"A Coreia do Sul e os serviços de inteligência americanos analisam as questões relativas aos disparos", completa a nota oficial.

Nos últimos anos, a Coreia do Norte, país que possui a bomba atômica, disparou vários mísseis balísticos, projéteis lançados a grande altitude e que caem na direção do alvo a uma grande velocidade devido à gravidade.

Os mísseis de cruzeiro avançam em baixa altitude, às vezes a poucos metros da superfície, e são mais difíceis de detectar.

E precisam de sistemas de orientação muito sofisticados para conseguir alcançar os alvos.