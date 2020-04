AFP: balanço de mortos por coronavírus passa de 120.000

A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 120.000 mortos no mundo, quase 70% deste total na Europa, desde seu surgimento na China em dezembro - conforme balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais, nesta terça-feira (14), às 8h (horário de Brasília).

Ao todo, 120.013 mortes foram registradas, das quais 81.474 na Europa, o continente mais afetado.

Os Estados Unidos são o país com maior número de óbitos (23.649), à frente da Itália (20.465), da Espanha (18.056) e da França (14.967).

Desde o início da pandemia, 1.923.390 casos foram declarados no mundo, mais da metade deles na Europa (973.087), e mais de 582.590, nos EUA, país onde a COVID-19 avança mais rapidamente.

Este número de casos diagnosticados positivos reflete, porém, apenas uma parte do total de contágios, em função das diferentes políticas adotadas por cada país para diagnosticar os casos.

Em alguns, são contabilizadas somente as pessoas que precisaram de internação.

Este balanço foi feito com base em dados das autoridades nacionais compilados pela AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).