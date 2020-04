Paris endurece isolamento social e proíbe atividades físicas ao ar livre

(foto: Ludovic Marin/AFP)

e a polícia francesa proibiram, nesta terça (7), a realização de atividades ao ar livre na Cidade Luz. Há 21 dias em quarentena, desde 15 de março, a cidade estenderá as medidas de isolamento social até. Até então, a prática de exercícios físicos no espaço público estava permitido desde que fosse realizada individualmente.

#Coronavirus | Le préfet de Police, en concertation avec la Maire de Paris, renforce les règles du confinement

en limitant la pratique sportive individuelle à compter du mercredi 8 avril 2020.

%u27A1%uFE0FCes sorties ne sont désormais plus autorisées entre 10h et 19h. pic.twitter.com/z1M46wIfjf — Préfecture de Police (@prefpolice) April 7, 2020

As autoridades francesas enfatizam que pelo menos por enquanto não haverá retorno à vida normal. As saídas para atividades físicas passarão a ser proibidas entre

A pandemia já atingiu 170 países em todo o mundo com 1,36 milhão de casos confirmados da COVID-19 e 76.507 mortes nesta terça (7). Na França, são 74.390 casos e foram registradas 6.494 mortes. No continente, Europeu o país ocupa a terceira posição no número de mortes, ficando atrás apenas da Itália, que já teve 16.523 mortes causadas pela COVID-19 e Espanha, com 13.341 óbitos. A França ultrapassou a China no número de mortos.

Nas primeiras semanas do isolamento social, o presidente francês, Emmanuel Macron, criticou a indisciplina de franceses que burlam as regras de confinamento. "Quando vejo que as pessoas continuam indo ao parque, à praia ou correndo para os mercados, é porque não entenderam as mensagens transmitidas pelas autoridades", disse na ocasião.

Num primeiro momento, a orientação para os franceses é para saírem apenas para comprar alimentos ou remédios ou fazer algum exercício. A condição para a prática de exercícios físicos era para que as pessoas fizessem sozinhas e não muito longe de suas casas. Com o comunicado da Prefeitura de Paris, mesmo sozinho, o parisiense não pode sair para se exercitar.