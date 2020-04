Infectado com coronavírus, médico do Reims se suicida

O médico do clube da primeira divisão do futebol francês Stade de Reims, Bernard Gonzalez, se suicidou aos 60 anos, infectado pelo novo coronavírus, informaram neste domingo (5) à AFP fontes concordantes.

"Ferido, o Stade de Reims chora neste domingo a perda do doutor Bernard Gonzalez. O médico do clube, mas também de centenas de cidadãos e cidadãs de Reims. O médico de todas as epopeias e de nossos últimos 23 anos", lamentou o clube da Ligue 1 em comunicado.

Contactado pela AFP, o prefeito da cidade, situada no nordeste francês, Arnaud Robinet, explicou ter sido informado do "suicídio" do doutor Gonzalez pelo prefeito de La Marne, uma cidade vizinha, que também informou que o médico "deixou uma carta em que menciona ter dado positivo para COVID-19".

Outra fonte médica confirmou à AFP a existência desta carta, mas garantiu que o doutor Gonzalez parecia estar "em plena forma há dois dias".