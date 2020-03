Australiano é internado com ímãs no nariz após tentar criar colar anticontágio

(foto: Arquivo pessoal)

O astrofísico australiano Daniel Reardon foi hospitalizado com o nariz cheio de ímãs, após tentar inventar um colar anticoronavírus.

Pesquisador na Universidade Swinburne, de Melbourne, Daniel decidiu usar o tempo dopeladapara fabricar umque deveria emitir um sinal, quando seu usuário aproximasse a mão da boca.

Após várias tentativas frustradas - contou ele em entrevista à emissora pública de televisão ABC -, "comecei, como um idiota, a ficar com o rosto cheio de ímãs", uma peça-chave de seu "invento".

"Comecei com o lóbulo da orelha e segui com as narinas", acrescentou.

"Os ímãs de cada narina se atraíram e criaram uma pinça no meu septo nasal", completou.

Daniel Reardon tentou, durante uma hora, retirar os ímãs, até que sua parceira, uma radiologista, conseguiu convencê-lo a ir ao Hospital de Melbourne, onde trabalha.

Reardon disse que "passa bem" e não sofreu qualquer dano irreversível.

O astrofísico disse que "não se animava a voltar a testar" um invento com ímãs, mas que não desistiu da criação de um colar "anticontágio".