Adolescente de 12 anos morre vítima do coronavírus na Bélgica

(foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Umade 12 anos morreu navítima da, umaque normalmente não afeta com gravidade pacientes tão- anunciaram as autoridades de saúde do país.

"É umque nos comove profundamente", disse o médico Emmanuel André, porta-voz do Serviço de Saúde.

A Bélgica registrou 705 mortes provocadas pelo novo coronavírus, mas até agora nenhuma vítima tão jovem, segundo o balanço oficial.

A menina tinha febre há três dias e deu positivo para o vírus, disse outro porta-voz, Steven Van Gucht.

Até esta terça-feira (31), este país de 11,4 milhões de habitantes contabiliza 12.775 casos confirmados de novo coronavírus.

Na semana passada, uma adolescente de 16 anos morreu na França, um caso que abalou a opinião pública.