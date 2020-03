Dois foguetes atingem a Zona Verde de Bagdá

O exército iraquiano anunciou nesta quinta-feira que dois foguetes atingiram a Zona Verde de Bagdá, área que abriga a embaixada dos Estados Unidos, no 26º ataque contra os interesses americanos ou da coalizão internacional no Iraque em seis meses.

Nenhum ataque foi reivindicado, mas Washington acusa as facções armadas pró-Irã.

O ataque desta quinta-feira acontece no dia em que a coalizão abandona outra base no Iraque, a segunda evacuada pelas tropas internacionais após a redução de ataques jihadistas e do temor provocado pelo novo coronavírus.

Devido à pandemia, o Iraque interrompeu o treinamento de suas tropas.

"Por este motivo, a coalizão vai devolver temporariamente a seus países nos próximos dias alguns de seus elementos especializados", anunciou o comando central do exército americano, responsável por operações no Iraque e na Síria.

Franceses, britânicos e tchecos anunciaram uma retirada parcial ou total de suas tropas do Iraque.

O Iraque tem uma longa fronteira com o Irã, um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 2.000 mortos.

As autoridades iraquianas ordenaram no domingo passado um toque de recolher nas 18 províncias do país.