Um mundo com medo do coronavírus; vídeo mostra novas paisagens

Na França, a Basílica de Sacré Coeur fechou as portas pela primeira vez desde a inauguração, em 1914 e a famosa avenida Champs-Elysée, também em Paris, está passando por um período quase sem trânsito. Na Espanha, a cidade de Barcelona têm praias e pontos turísticos quase desertos.



A avenida Champs-Elysée, em Paris, com pouco trânsito (foto: Emeline Henry/AFPTV/AFP) Os famosos canais da cidade italiana de Veneza estão sem turistas e sem gondôlas, por isso, depois de muitos anos, a água está cristalina. A Itália é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, com mais de 47 mil pessoas infectadas, e por isso o governo adotou medidas de alta restrição à circulação.









Foto de drone mostra a Grande Mesquita, em Meca, vazia (foto: Stringer/AFPTV/AFP) Na Grande Mesquita de Meca, na Arábia Saudita, o local mais sagrado para o islamismo, a participação nas orações de sexta-feira foi restringida por medidas de proteção contra o novo coronavírus. Durante o ano normal, o local é considerado o maior centro de peregrinação do mundo, com uma capacidade de abrigar duas milhões de pessoas ao mesmo tempo.





Na Malásia, país de maioria islâmica, as mesquitas também fecharam para as orações de sexta-feira. O governo de Kuala Lampur restringiu a circulação como medida para evitar a aglomeração e a propagação do Covid-19.

Como uma das armas para diminuir a velocidade de contaminação do novo coronavírus é o isolamento social, muitos países têm implementado as quarentenas e incentivando as pessoas a ficarem em casa. Essa medida tem alterado paisagens ao redor do globo.