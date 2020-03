Comunicado do Business Wire :Pegasus Development AG

Restaurantes e bares estão fechados. Os shopping centers e as lojas continuam fechadas. A maioria das instalações de produção está parada ou trabalhando menos horas. Em resumo: a economia parou.

No entanto, existem várias indústrias que estão se beneficiando fortemente da crise do coronavírus. A alta demanda por desinfetantes desempenha um papel importante nas empresas químicas, farmacêuticas e de biotecnologia. São precisamente essas empresas que notaram um enorme boom de vendas nas últimas semanas. Devido à enorme demanda, a maioria das empresas desse setor agora enfrenta o problema de manter sua produção. Gradualmente, todas as empresas do setor estão ficando sem reservas de etanol. Devido à demanda explosiva, atualmente essa matéria-prima é muito difícil de obter e, quando existe a possibilidade, é extremamente cara.

Esse é um problema que a empresa química britânica NUEVO não tem, porque seus desinfetantes são baseados em tensoativos vegetais em vez de álcool. Portanto, a empresa não apenas é capaz de manter sua produção, mas também planeja expandir suas instalações de produção, juntamente com seu novo parceiro, a Pegasus Development AG, apoiada na demanda cada vez maior.

A Pegasus Development AG não apenas garantiu os direitos de marca registrada, mas também 100% dos direitos de distribuição da Nuevo. É uma nova divisão da empresa de investimento suíça. Roberto Spano, membro do Conselho de Administração, comentou o empreendimento: "Com nossa rede mundial e muitos anos de experiência em logística e transporte, não só estamos atendendo à alta demanda, mas também permanecendo fiéis à nossa aspiração de promover o crescimento contínuo. Toda crise apresenta oportunidades. Como Pegasus Development AG, fazemos que nosso negócio reconheça essas oportunidades e, juntamente com nossos parceiros e investidores, aproveitamos todas as situações do mercado para gerar lucros".

Parece que a Pegasus Development AG apostou no cavalo certo de novo. Um cavalo com asas.

