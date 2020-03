'Sem água segura, o mal não será combatido', afirma ONU sobre pandemia

(foto: PXHere/Divulgação)

O combate ao coronavírus (COVID-19) passa também pelo fornecimento de água pura e limpa e que todos tenham acesso a ela. Este é um dos alertas feito pela ONU, que salienta que, sem que seja fornecido o serviço de água seguro a todas as pessoas, a pandemia terá dificuldades extras para ser combatida. Uma nota nesse sentido foi emitida nesta terça-feira pelo organismo internacional, numa comissão que conta com um mineiro, Léo Heller, integrante do Grupo Especial de Direitos Humanos do órgão internacional. Ele é especialista independente para a promoção de uma ordem internacional democrática e equitativa.









Ele explica que a função da ONU é alertar os governos e é isso o que está sendo feito agora. Lembra que a entidade tem credibilidade para fazer esse alerta e conclamar os países a seguirem essa orientação. “É uma preocupação com o bem-estar. O que a ONU espera é que o governo siga suas orientações. O órgão chama a atenção, mas, acima de tudo, respeitando a soberania de cada país”.





No Brasil, ele vê com bons olhos uma medida do governo de São Paulo. “O Doria adotou a medida de suspender as cobranças das contas de água dos mais carentes. Liberou a cobrança social. No Rio, o governador Witzel já acenou com essa possibilidade e esperamos que a adote. Em Minas Gerais ainda não houve um pronunciamento do governo nesse sentido, mas esperamos que também adote uma medida social”. O governo mineiro, na verdade, anunciou que tarifas sociais não terão corte de fornecimento, mesmo que o consumidor esteja em dívida.





HIGIENE PESSOAL

Em sua recomendação feita ontem, o órgão ressaltou que “a luta mundial contra a pandemia tem pequena chance de êxito se a higiene pessoal, a principal medida para prevenir o contágio, não está disponível para 2,2 bilhões de pessoas, que não têm qualquer acesso a serviços seguros de água”.





Por isso a ONU diz: “Conclamamos os governos a proibir imediatamente os cortes de água daqueles que não podem pagar suas contas. Também é essencial que forneçam água de forma gratuita durante a duração da crise, para pessoas em situação de pobreza e por aqueles afetados pelas dificuldades econômicas que se aproximam. Prestadores, tanto públicos como privados, devem ser obrigados a cumprir com essas medidas fundamentais.”

E relembra que lavar as mãos com água limpa e sabão é a principal defesa contra o vírus.