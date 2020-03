O estado do Rio de Janeiro proibirá a partir do próximo sábado, por um período inicial de 15 dias, a circulação nas praias, bem como a operação de bares e restaurantes para conter a propagação do novo coronavírus.

O decreto, publicado pelo governador Wilson Witzel, também determina a suspensão de transportes aéreos, marítimos e terrestres com outros estados brasileiros onde os casos de coronavírus foram declarados, mas essas medidas devem ser endossadas pelas autoridades federais.