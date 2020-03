Coronavírus: uso de Ibuprofeno pode piorar sintomas, diz OMS

(foto: AFP)

) recomendou nesta terça-feira que pessoas com sintomas donão usempara aliviá-los. Paralelamente, as autoridades francesas alertaram que os medicamentospoderiam piorar os efeitos da

As advertências do ministro da Saúde da França, Olivier Veran, no fim de semana, seguiram um estudo recente publicado pelana quarta-feira, com a hipótese de que uma enzima estimulada pelo ibuprofeno e outras drogas semelhantes pode facilitar e piorar as infecções por vírus.

O porta-voz da OMS em Genebra, Christian Lindmeier, disse a repórteres que especialistas da ONU "estão analisando o assunto". "Enquanto isso, recomendamos o uso de paracetamol e não usar ibuprofeno como automedicação. É importante", disse.

O ministro francês indicou em um tuíte que o ibuprofeno e outras drogas similares podem ser "um fator agravante" nas infecções por coronavírus.