Idade média de mortos por coronavírus na Itália é de 79,5 anos

A média de idade das pessoas que morreram na Itália pelo Covid-19 é de 79,5 anos e os homens representam 70% dos mortos, anunciou o Instituto Superior de Saúde (ISS), que publica regularmente suas estatísticas.

Em uma amostra de 2.003 mortes, das 2.503 que o país registrou até terça-feira, 707 estavam na faixa etária de 70 a 79 anos, 852 na faixa de 80 a 89 anos e 198 têm mais de 90 anos, de acordo com uma declaração da ISS.

"Dezessete pessoas com menos de 50 anos de idade positivas para a Covid-19 morreram. Em particular, cinco delas tinham menos de 40 anos, todas do sexo masculino, entre 31 e 39 anos, com sérias patologias anteriores", afirma o ISS.

Das dez patologias mais comuns observadas em pessoas falecidas, as mais frequentes são hipertensão, diabetes e cardiopatia isquêmica.

A ISS afirma que 48,5% das pessoas mortas apresentavam três ou mais dessas patologias e 25,6% apresentavam duas patologias. Apenas 0,8% das pessoas, três no total, não tinham nenhuma patologia, segundo a mesma fonte.

Segundo o mesmo estudo, o tempo médio entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a morte é de oito dias, enquanto os sintomas mais frequentes são febre (77% dos casos), falta de ar (74%) e tosse. (42%)