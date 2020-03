China anuncia fim do confinamento em partes da província de Hubei

As autoridades chinesas anunciaram neste sábado o fim de algumas restrições para os deslocamentos na província de Hubei (centro), epicentro da epidemia de coronavírus, e suspenderam o confinamento em vários bairros e localidades.

Quase todo o território provincial, em cuja capital Wuhan o novo coronavírus foi detectado em dezembro, foi isolado no fim de janeiro para conter a propagação da doença.

Mais de 50 milhões de habitantes foram bloqueados dentro de suas localidades.

Nas cidades, a maioria da população só estava autorizada a deixar suas residências para comprar produtos de primeira necessidade. Muitas áreas foram isoladas.

"Todas as autoridades administrativas nos bairros urbanos e municípios rurais que estão classificadas com risco baixo suspenderam o confinamento", declarou Liu Dongru, vice-diretor da Comissão de Saúde de Hubei.

Medidas parecidas são aplicadas às zonas de "risco moderado" e "elevado", desde que não tenha sido registrado nenhum caso confirmado", acrescentou, sem revelar detalhes.

O anúncio foi feito depois que o ministério da Saúde anunciou neste sábado que foram registrados apenas quatro novos casos de contágio em Hubei em 24 horas, um número muito inferior aos milhares de casos que eram informados diariamente em fevereiro.

O presidente Xi Jinping afirmou na terça-feira em Wuhan que a epidemia estava "praticamente contida". Pouco depois, as autoridades de Hubei anunciaram as primeiras medidas para reduzir as restrições de movimento.

As medidas, no entanto, ainda não são aplicadas à cidade de Wuhan, a mais afetada.