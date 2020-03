Comunicado do Business Wire :Trax

Trax, líder no fornecimento de soluções analíticas de computer vision para o varejo, anunciou hoje a aquisição da Survey.com, líder no fornecimento de ativação sob demanda de serviços de merchandising para empresas de bens de consumo embalados (CPG). A Trax irá combinar as tecnologias líderes de mercado das duas empresas, suas ofertas de produtos e entrega a clientes, a fim de criar um sistema pioneiro e exclusivo de sistema de merchandising para varejo físico. Isto permitirá que as empresas CPG e os varejistas aproveitem uma solução de trabalho sob demanda, fomentada por computer vision, para atender imediatamente a importantes necessidades de merchandising em qualquer loja, a qualquer momento.

O diretor comercial e co-fundador da Trax, Dror Feldheim, disse: "Com a Survey unindo-se à Trax, iremos fortalecer nossa liderança no fornecimento das melhores estratégias de ponto de venda, orientadas a dados, para empresas CPG e varejistas, e nos tornar um provedor diferenciado de serviços de ativação de vendas e serviços de merchandising sob demanda a todas as empresas CPG. Além disto, esta aquisição permite que a Trax atenda às necessidades exclusivas de marcas médias e emergentes, um segmento que hoje é uma fonte significativa de crescimento de CPG. Estamos realmente animados em receber a Survey.com na família Trax."

O diretor executivo e fundador da Survey.com, Panos Bethanis, disse: "Estamos entusiasmados em fazer parte da Trax, uma empresa que todos sabemos que é apaixonada a ajudar marcas e varejistas a terem sucesso no ponto de venda. A Survey.com irá fortalecer e avançar ainda mais o abrangente portfólio de soluções da Trax por meio de nossa plataforma exclusiva de inteligência de varejo, que fornece estratégias de varejo baseadas em dados para empresas CPG e fornece uma força de trabalho sob demanda para executar microsserviços nas lojas."

Os varejistas e fabricantes de bens de consumo em todo o mundo aproveitam as soluções de análise de varejo e execução da Trax para gerenciar melhor a disponibilidade em prateleiras e otimizar a execução. Estas soluções são suportadas por algoritmos com alta propriedade de detecção de imagens de alta resolução que convertem fotos de prateleiras de varejo em insights acionáveis de prateleiras até o nível de loja.

Com sede em Boston, Massachusetts, a Survey.com fornece serviços serviços de ativação de vendas e merchandising para fabricantes e varejistas mediante sua força de trabalho sob demanda e multidisciplinar de mais de 700.000 pessoas na América do Norte. A ativação de vendas normalmente inclui tarefas em lojas, como conversar com gerentes para recomendar o fornecimento de produtos de uma marca, obter aprovação para atividades promocionais ou até fazer um pedido de produto. O merchandising geralmente envolve o suporte ao marketing e promoção de produtos em vários locais de varejo, como a preparação de displays em lojas para mostrar produtos.

Os clientes da Survey.com incluem marcas emergentes / intermediárias de rápido crescimento, como Califia Farms, GoMacro, Soylent e Waterloo Sparkling; corretores como CA Fortune; e um grupo seleto de marcas de CPG da Fortune 500.

Aquisição da Survey.com acelera a entrada no mercado de serviços de merchandising sob demanda da Trax

A aquisição da Survey.com amplia o alcance da Trax em todo o mercado CPG e aprofunda sua proposta de valor aos seus clientes, indo além de informações e insights, incluindo a entrega de resultados e receita. Em média, as marcas utilizam a plataforma de dados e a rede de execução da Survey.com a fim de aumentar a velocidade do giro de seus produtos em 30% e ativar a presença de SKUs 5 vezes mais rápido em comparação com canais tradicionais.

A sequência de aquisições da Trax impulsiona o crescimento em 2020 e mais além

As várias aquisições da Trax - em três continentes (China, Europa e América do Norte) nos últimos nove meses - são reunidas como parte de sua estratégia de negócios para transformar a experiência do comprador digitalizando o mundo físico do varejo e capacitar fabricantes e varejistas com dados e serviços para impulsionar as experiências de compradores em grande escala. A última aquisição da empresa solidifica ainda mais sua capacidade de impactar a experiência do consumidor final, garantindo que a inteligência e a comercialização dinâmica estejam sempre disponíveis.

Sobre a Trax

A Trax é líder no fornecimento de soluções e análises de computer vision para o varejo. Recentemente, foi selecionada como uma Red Herring Top 100 Global e classificada entre as 25 principais empresas de crescimento mais rápido na lista Technology Fast 500 da Deloitte. A empresa permite controles de execução mais rígidos em lojas e oferece aos clientes a capacidade de aproveitar ideias competitivas por meio de suas ferramentas de execução em lojas, soluções de monitoramento de prateleiras, serviços de medição e análise de mercado para desbloquear oportunidades de receita em todos os pontos de venda. Muitas das principais marcas e varejistas de produtos de supermercados do mundo utilizam a Trax em mais de 80 países para gerenciar a execução em lojas e aumentar receitas nas prateleiras. A Trax tem sede em Singapura, com escritórios em todo o mundo. Para saber mais sobre a Trax, acesse www.traxretail.com.

Sobre a Survey.com

A Survey.com está criando soluções de varejo para os dias atuais, fornecendo força de trabalho, visibilidade de varejo e soluções flexíveis de crescimento para marcas. A empresa combina tecnologia móvel, conhecimento do setor e uma equipe nacional de 700.000 representantes de campo a fim de fornecer aceleração de entrada no mercado, execução em lojas, representação de marcas, e análises de dados. A empresa lida com uma ampla gama de necessidades em lojas de marcas líderes e emergentes, incluindo Bantam Bagels, Banza, Califia Farms, Chosen Foods, Flying Embers, GoMacro, Koia, MobilEssentials, RXBar, Soylent e Waterloo Sparkling.

As marcas confiam na Survey.com para trazer novos produtos ao mercado, expandir sua linha de produtos e gerenciar a complexidade de vários varejistas em todo o país. Nossos serviços incluem execução de varejo, representação e ativação de marcas, análises de dados bem como gerenciamento da matriz para o varejo. Para saber mais sobre a Survey.com, acesse www.survey.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200313005114/pt/

Assessoria de ImprensaBrian Higgs Diretor de Comunicações Corporativas da Trax brian.higgs@traxretail.com

Nota aos editores: Fotos disponíveis sob solicitação

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.