UE 'desaprova' decisão 'unilateral' de Trump de suspender viagens por coronavírus

Os dirigentes da União Europeia (UE) criticaram, nesta quinta-feira (12), a decisão "unilateral" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de proibir o ingresso no país de estrangeiros procedentes da Europa para prevenir a propagação do coronavírus.

"A UE desaprova o fato de que (...) a proibição de viajar tenha sido adotada unilateralmente e sem consulta", diz uma declaração da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e de seu colega do Conselho Europeu, Charles Michel.

As autoridades europeias indicaram que a UE "está adotando medidas enérgicas para limitar a propagação do vírus" e "uma crise mundial não limitada a nenhum continente que requer cooperação em lugar de uma ação unilateral".

Na quarta-feira, o presidente americano anunciou a proibição de entrada para os estrangeiros procedentes da Europa, uma medida temporária, que não se aplica ao Reino Unido e que deflagrou uma nova crise nos mercados.

"O nacionalismo não é a resposta à Covid-19, porque os vírus não se importam com as fronteiras, nem com as nacionalidades", afirmou o eurodeputado liberal e ex-primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt.

Em um tuíte anterior, Michel, que coordena os trabalhos dos presidentes do bloco, assegurou que a UE vai avaliar a situação nesta quinta, alertando que a decisão de Trump pode implicar uma "perturbação econômica".

O Departamento de Estado americano também pediu aos americanos que não viajem para fora do país.

Segundo o último balanço da AFP, estabelecido às 9h GMT (6h no horário de Brasília), a Europa somava 22.969 casos do novo coronavírus e 947 mortos.