Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Cloud

Desde sua primeira edição em 2009, a Cúpula da Nuvem (Cloud Summit) é o maior evento mundial do setor, reunindo inovadores e solucionadores de problemas para ajudar o mundo a fazer mais.

A Ingram Micro Cloud tem monitorado de perto a situação relativa ao surto do COVID-19 (coronavírus). A saúde e o bem-estar de todos os participantes e expositores é a maior prioridade da empresa que, por cautela, anunciou hoje que adiará a Cúpula da Nuvem deste ano para o início de 2021.

"Agradecemos a nossos palestrantes, parceiros, patrocinadores e à cidade de Miami Beach por seu apoio para tomar esta difícil - porém correta - decisão", comentou Adam Christensen, chefe de marketing e comunicação globais de nuvem da Ingram Micro. "Estamos ansiosos por realizar nosso próximo encontro de líderes e inovadores da nuvem para seguir apoiando o crescimento no ecossistema de nuvem."

Os inscritos são incentivados a acessar o site de perguntas frequentes da Cúpula da Nuvem para esclarecer dúvidas sobre o reagendamento do evento.

Sobre a Ingram Micro Cloud

Na Ingram Micro Cloud?, vemos a nuvem não só como uma tecnologia única, mas como uma plataforma básica para operar e conduzir uma nova forma de fazer negócios. Ao empregar nossas plataformas e ecossistemas, provedores de serviços em nuvem, empresas de telecomunicações, revendedores e empresas em geral podem se transformar rapidamente e passar a funcionar na nuvem em questão de minutos, com pouco ou nenhum investimento. Nosso portfólio inclui segurança controlada, comunicação e colaboração, aplicativos de negócios, serviços de gestão de nuvem e soluções de infraestrutura projetados para ajudar os clientes a monetizar e administrar todo o ciclo de vida dos serviços digitais e em nuvem, infraestrutura e assinaturas de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT). Para mais informações, visite www.IngramMicroCloud.com.

